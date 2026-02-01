IMALA SAM PADOVE, NISAM ZNALA KAKO DALJE! Bolna ispovest Džidže: Otkrila kako je Bosanac podneo gubitak i zašto još nema svadbe

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža pre dva meseca je izgubila bebu, nakon čega se povukla iz javnosti kako bi težak period prebrodila uz najbliže.

Sada se polako vraća muzici ali i treninzima, pa je dala veliku ispovest o svemu kroz šta je prošla.

- Oporavila sam se i jača sam, i jači smo. Trudimo se da se ne vraćamo na to što je bilo. Bilo je razgovora između mene i njega, sa našim porodicama, prosto svi su nam se našli i bili su uz nas - rekla je Džidža i dodala:

- Niko me nije razočarao, svi su bili tu. Nećemo odustati, idemo dalje i nadamo se nečemu lepom - kaže pevačica koja se povukla da svoju tugu iznese uz najbliže.- Ovo nas je učvrstilo. Imala sam padove emotivne posle toga, ali on je to umeo da prepozna, ostao je uz mene. Dosta smo se zbližili, pogotovo nakon toga. To sa njim je do kraja života što se mene tiče, a on kako razmišlja, pitajte ga - kaže kroz osmeh.

U teškim momentima kaže da joj je mama bila veliki oslonac dok je tata, muzičar Dragan Stojković Bosanac, sve podneo dosta emotivno.

- Uh, mama je bila ta koja je pomogla. Kada se desilo sve to, došlo je do kraja i da ne može, ja sam bila u šoku. Nisam znala gde sada, šta ću, kako ću. Ona je rekla: "Stani, polako, bićeš dobro, ti si dobro i kraj priče". Ona je jaka žena baš puno psihički. Dragan je emotivac i on je to emotivno podneo. Vreme učini svoje, mi smo sada svi, obe porodice, dobro i to što smo zajedno bili to me je podiglo. Tata mi je samo rekao glavu gore i to je to - izjavila je pevačica i dodala:

- Ideš dalje, tako je kako je. Mama je uvek bila strožija, kao vojnik, to je na pokojnu baku nasledila, kao Hurem, sve je držala. Sve mora da bude pod kontrolom, da se zna. Pusti ona da ta emocija izađe i da se isplačeš, a onda kažeš kraj, dosta, idemo dalje. Pustila sam taj jedan period da prođe. Najveći broj žena pronaći će se u ovoj priči i ja im želim da budu snažne i jake u glavi.

"Nije tip koji voli da se eksponira"

Aleksandrinog partnera javnost je upoznala tek kada su se na jednom koncertu pojavili zajedno.

- Nisam ga krila, ali on nije tip koji voli da se eksponira, podelimo zajedničke fotke, ali poštujem tu njegovu privatnost. Oduševio me je dobrotom, ima dobru dušu i nije iskvaren, nema to u sebi i kod njega je sve "što na umu to na drumu". Bio je uz mene u svim situacijama, to volim i cenim jer fizički izgled dođe i prođe. Što se mene tiče to je to - istakla je Džidža i dodala:

- Nikada mi drugo ništa nije bilo bitno, privuče vas na prvu loptu fizički izgled, ali to dođe i prođe, starimo nećemo biti mlađi. Mi smo posle trećeg dana nerazdvojni. Nisam imala vremena da sagledam, ali prepustila sam se.Aleksandra kaže da se polako vraća svakodnevnim obavezama.- Meni podiže energiju ili minus ili velike vrućine, takva sam i u životu crno ili belo, a sivkasto ništa. Volela bih još malo snega pa od marta ponovo minići - kaže pevačica koja se posle svega što joj se dogodilo oporavila.

- Dobro sam, vratila sam se treninzima i u studio da pripremim neke numere, vraćam se stvarima koje me ispunjavaju. Dve godine nisam izdala ništa i vreme je za nešto novo. Privatno slušam svašta nešto, uglavnom sam u klasičnoj muzici. Međutim, sve slušam tiho - kaže ona, a na pitanje da li partner razume njen posao kroz osmeh odmahuje glavom:

- Pa, onako. Znao je čime se bavim i da je muzika moj život, da li sa nastupima ili bez ali javnost negde da. Da li ću biti profesor muzike, nije važno, ali imaću kontakt sa studijom uvek.

"Ponosna sam što mi je otac pomogao"

Podsetimo, u emisiji Divan šou otkrili su nepoznate detalje o međusobnoj podršci.

- Od koga će moje dete naučiti zanat, ako ne od mene i kome ću ja pomoći, ako ne detetu? - upitao je Bosanac, na šta je Džidža dodala:

- Zbog čega ljudi uopšte osuđuju? Biću malo oštrija. Ja sam jako ponosna na to kad kažem otac mi je pomogao i otac mi je otvorio vrata. Bolje da mi je tata otvorio vrata, nego mafija. Volim što ne moram da se pravim, nego lepo kažem, tata mi je pomogao - rekla je Džidža.

"Svadba će biti intimna"Pevačica kaže da ne voli formalnosti.- Nije bila veridba, rekla sam mu ako može bez toga jer ne volim to. Venčanje ćemo obaviti, bili smo lenji. Ustanemo i onda se premišljamo hoćemo, nećemo. Venčanje će biti intimno i građansko i crkveno, pa ćemo videti posle šta i kako.Ona ističe da joj je drago što su mama i tata prihvatili njenog dečka i što se super slažu.

Autor: M.K.