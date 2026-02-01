NERMIN HANDŽIĆ ZAPOČEO NOVO POGLAVLJE U BEOGRADU: Mladi pevač kupio prvi stan

Mladi i talentovani Nermin Handžić, napravio je jedan od najvažnijih životnih koraka - kupio je svoj stan u Beogradu i to preko svoje mentorke Viki Miljković.

Za mnoge je to samo vest o nekretnini, ali za Nermina ova priča ima mnogo dublje i emotivnije značenje.

Nakon pobede u muzičkom takmičenju, Nermin je živeo u stanu estradne zvezde Viki Miljković i njenog supruga, instrumentaliste i producenta Dragana Taškovića Tašketa. Međutim, taj stan nikada nije bio samo privremeni smeštaj – bio je dom ispunjen toplinom, razumevanjem i roditeljskom brigom.

Viki i Taški su ga prihvatili kao sina

Viki i Taške su Nermina prihvatili kao svog sina, pružajući mu bezuslovnu podršku, sigurnost i ljubav, kakvu su mu pružali i svom sinu Andreju. U njihovom domu Nermin je odrastao, sazrevao, učio i jačao – kao čovek i kao umetnik.

Ovu informaciju su sa medijima Viki i Nermin danas podelili sa okupljenim medijima koji su ih dočekali na aerodromu u Beogradu gde su stigli sa još jednog uspešnog nastupa.

- Nismo mislili da otkrivamo. Želimo da od samog starta ulaže u prave stvari, posavetovali smo ga da sve što zarađuje ulaže u nekretnine i on se nije pokajao, nakon čega je Nermin potvrdio da za sada ima jednu nekretninu - rekla je Viki, a Nermin dodao:

- Kupio sam stan, jako sam srećan. To je prva nekretnina za sada.

Inače, Nermin će kao najmlađi pevač 17. februara nastupiti na koncertu posvećenom Šabanu Šauliću, dok sa Draganom Taškovićem priprema i prvi album koji će uskoro predstaviti publici.

Autor: M.K.