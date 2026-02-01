SLAVIMO LJUBAV I SLOBODU, UVEK PRVO TREBA DA VOLITE SEBE! Ana Bekuta se javno oglasila: Njena poruka ženama izazvala lavinu reakcija

Pevačica Ana Bekuta oglasila se na društvenim mrežama povodom predstojećeg nastupa u Zagrebu. Ana je još jednom pokazala da otvoreno podržava žene da budu hrabre, samostalne i zadovoljne sobom.

Objava Ane Bekute izazvala je brojne reakcije i komentare.

- U Zagrebu na Valentinovo slavimo ljubav, ali i slobodu. Devojke se javljaju da s drugaricama stižu u Arenu da slave što su se rešile neke bede. Podržavam, mačke moje! Uvek prvo treba da volite sebe - napisala je pevačica, a njena poruka odmah je naišla na oduševljenje pratilaca - napisala je Ana.

Ana nedavno uživala na žurki kod Čede i Ace

Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da živi sa Acom Kosom u svom stanu u elitnom delu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama. Njima je sada u goste došla Ana Bekuta i oni su napravili pravu žurku.

Aca Kos je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pesma "Svake noći sanjam tvoje oči".

- Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvek sve ispoštuje - rekao je on.

Čeda je sve vreme đuskao, dok je Ana sedela i pila crveno vino.

- Srećna Nova godina - rekla je pevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.

Autor: M.K.