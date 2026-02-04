PROVIDNO PREKO GRUDI I CELOG STOMAKA: Milena Popović pozira u korsetu koji je podigao prašinu, usledila lavina komentara (FOTO)

Milena Popović ponovo je zapalila društvene mreže objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. U provokativnom korsetu od čipke, koji je u prvi plan istakao njen dekolte, Milena je pozirala samouvereno i zavodljivo.

Providni detalji i čipka dali su njenom izdanju dozu provokacije, dok je sivi sako celu kombinaciju učinio sofisticiranom. Ovakav stajling mnogi su opisali kao spoj ženstvenosti i samopouzdanja, a komplimenti su se nizali jedan za drugim.

Ispod fotografije su se nizali brojni komentari, dok su se pratioci složili da Milena izgleda nikad bolje.

Večera se krčka u kazanu i pije se pivo

Podsetimo, Milena je letos pokazala na svom profilu na Instagramu kako uživa u vrelom letnjem danu.U prvom planu bio je veliki kazan u kojem se krčkala večera, a odmah nakon toga Milena je pokazala i da voli da popije koju čašu hladnog piva, kako bi se rashladila od visokih temperatura.

Sin proslavio maturu

Sin Milene Popović i pokojnog Olivera Ivanovića, Bogdan u junu prošle godine imao je maturu.Bogdan je završio Osnovnu školu, a ponosna majka ispratila ga je tada na matursko veče sa osmehom na licu.Za svoju pratilju, poneo je crvenu ružu, a za ovu priliku izabrao je crnu majicu sa kratkim rukavima i pantalone.

