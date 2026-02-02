VELIKO SLAVLJE U DOMU KARIĆA! Danijela pozira sa ogromnim buketom cveća, a čestitke samo pljušte: Volim te (FOTO)

Danijela Karić danas slavi 42. rođendan, a pažnju javnosti privukla je i fotografija koju je njen brat Simon Karić podelio na društvenim mrežama.

Na slici Danijela pozira sa ogromnim buketom cveća, nasmejana i vesela, dok su čestitke i komplimenti samo pljuštali.

Simon nije štedio reči i u opisu je napisao:

- Najbolja sestra, volim svoju sestru, srećan rođendan - napisao je Simon Karić, a njegova objava je odmah izazvala lavinu komentara.

Danijela je očigledno uživala u pažnji i poklonima, a ovaj rođendan pokazuje da ljubav, podrška i toplina u porodici Karić zauzimaju centralno mesto.

Od fudbalera se razvela nakon 9 godina braka

Podsetimo, Danijela iza sebe ima brak sa fudbalerom, a o razvodu od Nikole Martaća je govorila.

- Trudim se da ovaj pristup i ja i deca, i svi oko mene, prihvate kao nešto normalno. To stvarno nije tragedija, kada bi se ljudi osvrnuli i videli šta je stvarno tragedija i tuga, ovo bi bilo totalno nevažno. Ja sam srećna - poručila je pevačica tada.

Ona se od fudbalera razvela nakon devet godina braka, a 2019. godine se udala za Ivana Mileusnića. Danijelina deca iz prvog braka žive sa njima u luksuznom porodičnom domu, a pevačica je svojevremeno govorila o otme kako se Ivan slaže sa njima.

- Ivan je kao prijatelj sa njima, nije u ulozi oca, kao što ni ne treba da bude, oni imaju svog oca i on je divan prema njima. Tako da je sve kako treba, a i u korektnim odnosima sam sa ocem svoje dece - rekla je svojevremeno.

