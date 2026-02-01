OVO JE TAST DARKA LAZIĆA! Svi komentarišu ovaj snimak: Normalno se ponašaj... (FOTO+VIDEO)

Supruga folk pevača Darka Lazića, Katarina, podelila je sa svima video u kom vidimo kako izgleda njen otac. Darkov tast je ocenio Kaćino izdanje za nedavnu proslavu, a imao je pokoju primedbu.

Kaća je simpatičan video okačila na Instagram.

"To da zakopčaš", rekao joj je prvo otac.

"I ovo?", pitala ga je ona, da bi on odmah prokomentarisao: "Da vidim, je l' se vide gaće?".

"Ne vide se", odgovorila je Kaća u klipu.

"Dobro je, ponašaj se normalno", kazao je on potom.

- Outfit check i strašni sud pred slavu - navela je supruga Darka Lazića u opisu klipa, koji je pokrenuo lavinu komentara.

Kaća otkrila šta je sve korigovala na sebi

Supruga folkera Darka Lazića, Katarina Lazić, i te kako vodi računa o izgledu, o čemu često priča javno. Vredno vežba, ne bi li izgledala što bolje, a ni korekcije kod plastičara joj nisu strane.Ona često odgovara na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, a tako je bilo i nedavno.Otkrila je da korekcije botoksa mora da radi s vremena na vreme, jer brzo popusti dejstvo.

- Koliko tri traje botoks kad uradiš? Meni samo 3 meseca - dobila je Katarina pitanje na Instagramu.

- To znači da ti je brz metabolizam i zato ga brzo apsorbuje - odgovorila je Darkova žena prvo.

- Nisam nikad baš tačno obraćala pažnju, ali već je krenuo da popušta, a radila sam ga, ja mislim, u novembru - dodala je Kaća, koja je nedavno korigovala i obrve, a pre toga i povećala usne.

