MILAN VASIĆ DRŽI SINA DESPOTA NA GRUDIMA! Dirljiva scena iz porodičnog doma raznežila sve: Glumac ne skida osmeh s lica (FOTO)

Glumac Milan Vasić još jednom je pokazao da mu je uloga oca najlepša u životu. Na fotografiji koja je raznežila brojne pratioce, Milan nežno drži sina Despota na grudima, dok mu osmeh ne silazi s lica.

Intiman trenutak iz porodičnog doma odiše toplinom, ljubavlju i mirom, a emocije su bile jače od svake reči. Poznat po vedrom duhu i pozitivnoj energiji, Milan Vasić je i ovog puta pokazao koliko ga očinstvo ispunjava. Ova dirljiva scena još jednom je podsetila da su najlepše životne uloge upravo one koje se žive srcem.

Milan Vasić ostao u šoku kada mu je žena saopštila da je trudna

Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.

- Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu" - napisao je glumac.

Autor: M.K.