NA SPLAVU SLAVIMO NAŠE ROĐENDANE! Jovana i Bogdan Srejović priredili žurku za pamćenje, za sina Sunđer Bob, ponosna mama se oglasila: Jakov je napunio jednu godinu, a ja 30 (FOTO)

Foto: Instagram.com

Bivša rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i njen suprug Bogdan Srejović organizovali su veliku žurku, a imali su dva velika povoda za slavlje.

Oni su napravili veselje povodom prvog rođendana sina Jakova, ali i zbog Jovaninog julilarnog, 30. rođendan.

- Jakov ima jednu godinu! Mama ima 30! Na splavu smo proslavili naše rođendane! Nezaboravnu žurku ulepšao je Jakijev ooomiljeni Sunđer Bob Kockalone - napisala je na društvenim mrežama Jovana, između ostalog.

- Hvala svima koji su nam ulepšali važan dan i datum, volimo vas puno i zauvek ćemo pamtiti svu ljubav, osmehe i divnu energiju koju ste doneli sa sobom - istakla je ona na Instagramu.

Jovana Ljubisavljević je napunila 30 godina, a tim povodom je Bogdan objavio njihovu fotografiju sa venčanja i napisao najlepše reči.

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - pisalo je u njegovoj objavi.

