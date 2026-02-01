Bivša rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i njen suprug Bogdan Srejović organizovali su veliku žurku, a imali su dva velika povoda za slavlje.
Oni su napravili veselje povodom prvog rođendana sina Jakova, ali i zbog Jovaninog julilarnog, 30. rođendan.
- Jakov ima jednu godinu! Mama ima 30! Na splavu smo proslavili naše rođendane! Nezaboravnu žurku ulepšao je Jakijev ooomiljeni Sunđer Bob Kockalone - napisala je na društvenim mrežama Jovana, između ostalog.
- Hvala svima koji su nam ulepšali važan dan i datum, volimo vas puno i zauvek ćemo pamtiti svu ljubav, osmehe i divnu energiju koju ste doneli sa sobom - istakla je ona na Instagramu.
Jovana Ljubisavljević je napunila 30 godina, a tim povodom je Bogdan objavio njihovu fotografiju sa venčanja i napisao najlepše reči.
- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - pisalo je u njegovoj objavi.
Autor: M.K.