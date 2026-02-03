OVE DVE STVARI SU SVIMA ZAPARALE OČI! Pogledajte šta Mirka Vasiljević nosi sa sobom svaki dan u torbi: Da budem sigurna (FOTO)

Glumica Mirka Vasiljević odlučila je da svojim fanovima pokaže šta sve nosi u torbi dok je na snimanju. Ovaj mali uvid u Mirkinu torbu pokazuje da iza svetla kamere stoji mnogo priprema i praktičnih sitnica koje olakšavaju dug dan na snimanju.

Mnoge je iznenadilo kada su videli da Mirka uvek sa sobom nosi čak dva novčanika, te je upravo to mnogima zaparalo oči.

- Pre početka snimanja ubacim u torbu sve što mislim da će mi zatrebati i neće zatrebati. Torba koju nosim sa sobom danima je postala poprilično teška. Snimanja traju po 12 sati, pa da ja budem sigurna da je sve sa mnom - rekla je Mirka, a onda pokazala šta se sve nalazi u njoj:

- Grejači, šnala za kosu, novčanik, neka koverta, jedna manja torbica, tu imam maramice i još jedan manji novčanik, ključevi, olovka za obrve, karmin, olovka za usta, vitamini, kesice u koje spakujem nakit kad se obučem u kostim, sitniš i jednokratna sočiva - otkrila je Mirka.

Autor: M.K.