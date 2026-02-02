Prvo su za nju pričali da je LUDA, a onda da sam ja MONSTUM! Kasper bez dlake na jeziku, ZAPUŠIO USTA svima koji sumnjaju u njegovu i Mininu ljubav!

Dosta mu je spekulacija.

Veza Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera jedna je od najkomentarisanijih tema trenutno. Ljudi neslavno govore o njihovoj ljubavi, a zaljubljeni par rešio je da se obračuna sa "zlim jezicima."

Kasper je otkrio po čemu se to Mina razlikuje od njegovih bivših izabranica.

- Kad bih sad krenuo da nabrajam, ne bi bilo korektno prema tim drugim osobama. Ja spadam u onaj stari kov muškaraca. Nije muškarac onaj koji komentariše bilo koju ženu. Mina je jedinstvena za mene u svemu. Pre svega je dobar čovek i prijatelj i najhrabrija žena koju sam upoznao. Ona je hrabrija od mene puta 10. Ja sebe smatram dosta hrabrim čovekom, a ona je hrabrija od mene. Njen život zaslužuje da se napravi jedan film o njoj. Neko sam ko se njoj divi. Hvataju se neki da Mina ima neki lapsus ili pogrešan izraz. Ja to sve volim kod nje. Ona je jedna razigrana devojčica, koja kaže šta misli. Kaže sve iskreno i baš je briga. To je sve Mina - rekao je Ćuruvija.

Kako ističe Kostićeva, dobar duh zaista i postoji i ne krije da je pronašala ono što je dugo priželjkivala.

- Žene koje traže gospodina pravog, samo neka maštaju i da veruju u čudo jer će se desiti. Mora da se desi, ako u to verujemo. Ja sam čekala 30 godina da bi se on pojavio. On se pojavio i ranije, ali ja prosto nisam znala. Takav je bio splet okolnosti, da on nije imao hrabrosti da mi priđe. A ja sam tad bila sama. Rekla sam mu: "Što mi nisi prišao? Dosad bismo imali petoro dece!" - ubeđena je Mina.

Oboje smatraju da se od sudbine ne može pobeći, a imali su i poruku za sve one koji i dalje sumnjaju u njihovu ljubav.

- Neka javnost sama dođe do zaključka, koliko su oni nas povredili i koliko su bili pravedni prema nama. Ali i koliko su oni bili iskreni sami prema samima sebi, kada su pričali o nama. Mi nikoga nismo napali ni osudili. Ko veruje u našu priču - veruje, a ko ne veruje - ne veruje. Ali, oni su to digli na jedan nivo, za koji ja mislim da Srbija i neke mlađe generacije nisu zaslužili da čitaju takve stvari i da se satanizuje jedan poziv na ljubav. Prvo su za Minu govorili da je luda i glupava, da ja ne postojim i da sam ja "Chat GPT". Svi su je osuđivali. Šta se dešava dalje? Ja sam se pojavio i šok. Onda Mina više nije prolupala i nije luda, e, onda sam ja monstrum i prevarant - rekao je Ćuruvija.

Autor: R.L.