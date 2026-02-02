Čeda Jovanović je od supruge 45 dana KRIO VAŽNU INFORMACIJU, a onda su se RAZVELI! Ovako je pukla ljubav duga četvrt veka!

Bili su godinama u braku.

Čedomir Jovanović trenutno je u centru pažnje zbog odnosa sa njegovim prijateljem Aleksandrom Kosom. Pre ovoga on se našao u centru dešavanja, ponovo zbog privatnog života, a ne zbog političkih dostignuća. Pre godinu dana on se razveo od supruge Jelene i to posle 25 godina braka. Vest o razlazu potvrdio je sam političar tada, a nakon toga u javnosti su se pojavili dodatni detalji vezani za njihov odnos u periodu koji je prethodio odluci o razvodu.

Kako se navodi, Jovanović je navodno čak 45 dana krio od supruge da ide na operaciju pršljena. U tom periodu Jelena se nalazila na putovanju u Sjedinjenim Američkim Državama, a o njegovoj zdravstvenoj intervenciji nije bila obaveštena. Tek po povratku u Srbiju saznala je da je njen suprug imao operaciju.

Ovaj podatak dodatno je privukao pažnju javnosti, budući da je reč o ozbiljnom zdravstvenom zahvatu, kao i o dugogodišnjem braku koji je trajao četvrt veka. Ni Čedomir ni Jelena se nisu dodatno oglašavali povodom detalja razvoda, niti su iznosili više informacija o razlozima koji su doveli do kraja njihove zajednice.

Autor: R.L.