UZIMAM 100 POSTO ZARADE! Slobina Jelena otkrila da sva lova koju Radanović zaradi ide KOD NJE U DŽEP!

Profesionalna menadžerka!

Supruga našeg pevača Slobe Radanovića, Jelena, odgovrala je svojim pratiocima na Instagramu na zanimljiva pitanja, te je tom prilikom otkrila mnogo detalja iz života koje javnost nije znala.

Ona je istakla da je svoju decu dojila, ali da nije imala viška kilograma ni u trudnoći ni posle nje.

- Dojila jesam, gojila se nisam. 10-11 kilograma u svakoj trudnoći - otkrila je Jelena.

Pratioce je interesovalo i koliko je teško biti Slobina supruga s obzirom na to da je on san mnogih žena.

- Nije teško zbog toga, zapravo je veoma uzbuđujuće i zabavno - poručila je.

- Gotivim te, ali mislim da si mu žena, a ne menadžerka - napisala je jedna korisnica.

- Ja sam zapravo najbolji menadžer u Srbiji, uzimam 100 odsto - šaljivo je napisala Jelena.

Autor: R.L.