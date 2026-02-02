Rodila je TROJE DECE, a i dalje izgleda kao SUPERMODEL! Skinula se supruga Nikole Rokvića, GRMI U BIKINIJU! (FOTO)

Na liniji mogu da joj pozavide devojčice.

Manekenka Bojana Barović, supruga našeg pevača Nikole Rokvića i nakon tri porođaja izgleda zanosno.

Ona nikada nije krila da vodi računa o svom izgledu, ali nesumnjivo i genetika ima mnogo uticaja da Bojana i danas izgleda kao supermodel.

Nikolina supruga pokazala je zanosno telo u bikiniju, a njeni pratioci na Instagramu su oduševljeno komentarisali kako nikad niko ne bi mogao da pretpostavi da iza sebe ima tri trudnoće i tri porođaja.

Inače, Bojana ima 42 godine i u mladosti se aktivno bavila manekenstvom, dok je sada potpuno posvećena porodici i odgajanju dece.

Autor: R.L.