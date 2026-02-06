SVE JE SPREMNO ZA DOLAZAK ĆERKE! Supruga Ace Sofronijevića podelila prizor iz toplog doma, svi su oduševljeni OVIM DETALJIMA! (FOTO)

AKTUELNO

Broje sitno do porođaja.

Muzičar Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana koja je u drugom stanju žive u stanu na Vračaru, koji ima 150 kvadrata. Sofronijević je nedavno otkrio da je njihov dom u fazi renoviranja zbog dolaska njihove ćerkice na svet.

Dom Ace Sofronijevića i njegove supruge Kosane dobio je novo ruho, a nema sumnje da su posebnu ljubav uložili u sređivanju sobe za naslednicu.

Supruga Ace Sofronijevića sada je na svom Instagramu podelila par fotografija iz porodičnog doma otkrivši kako nakon preuređivanja sve izgleda.

Foto: Instagram.com

Raskošna zelena garnitura dala je novu energiju i vedrinu prostoru, a detalji, o kojima je Kosana posebno vodila računa, domu su dali posebnu toplinu, poput pune vaze lala, ali i slike manastira Ostroga i žičane dekoracije na kojoj se nalaze harmonika, doktorski stetoskop i napis: "Ovde živi ljubav".

Foto: Instagram.com

