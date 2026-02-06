SVE JE SPREMNO ZA DOLAZAK ĆERKE! Supruga Ace Sofronijevića podelila prizor iz toplog doma, svi su oduševljeni OVIM DETALJIMA! (FOTO)

Broje sitno do porođaja.

Muzičar Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana koja je u drugom stanju žive u stanu na Vračaru, koji ima 150 kvadrata. Sofronijević je nedavno otkrio da je njihov dom u fazi renoviranja zbog dolaska njihove ćerkice na svet.

Dom Ace Sofronijevića i njegove supruge Kosane dobio je novo ruho, a nema sumnje da su posebnu ljubav uložili u sređivanju sobe za naslednicu.

Supruga Ace Sofronijevića sada je na svom Instagramu podelila par fotografija iz porodičnog doma otkrivši kako nakon preuređivanja sve izgleda.

Raskošna zelena garnitura dala je novu energiju i vedrinu prostoru, a detalji, o kojima je Kosana posebno vodila računa, domu su dali posebnu toplinu, poput pune vaze lala, ali i slike manastira Ostroga i žičane dekoracije na kojoj se nalaze harmonika, doktorski stetoskop i napis: "Ovde živi ljubav".

Autor: R.L.