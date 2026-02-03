AKTUELNO

Ima 77 godina i SEDMORO UNUČADI! Verica Rakočević pokazala svoje MEZIMČE, ovaj prizor će vas rastopiti! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Suberbaka!

Čuvena kreatorka Verica Rakočević definitivno je "super baka". Iako izgleda mnogo mlađe nego što piše u njenoj ličnoj karti, ona je ponosna baka čak sedmoro unučadi.

Foto: Instagram.com

Sedamdesetsedmogodišnja Verica je sada otišla u daleku Ameriku, kako bi sa svojim unukom Nikšom proslavila njegov peti rođendan.

Foto: društvene mreža

- Na moju veliku žalost, ta strast prema poslu je mojoj deci ukrala neko vreme koje je trebalo da provedem sa njima. Danas me više zovu deca nego unuci, što je normalno. Kom unuku je stalo do babe? Nijednom. Dok ste vi bili tu, prvo me zvao sin, pa jedna ćerka, druga ćerka, tako da znači da su mi oprostili to ukradeno vreme - rekla je Verica svojevremeno.

Autor: R.L.

#Verica Rakočević

