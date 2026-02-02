Skandal na aerodrom! Kaji Ostojić suprug nije hteo da otvori vrata automobila: BEŽI, BRE

Pevačica Kaja Ostojić doživela je neprijatnu situaciju na aerodromu kada je po nju došao suprug Miloš Čujović, koji osim što nije želeo da izađe iz automobila i pozdravi se sa njom, nije hteo ni da joj otvori vrata već se sve vreme skrivao od novinara i fotoreportera.

Kaju Ostojić za vikend se vratila u prestonicu i sa osmehom pozdravila novinare i fotografije, a kada je prišla automobilu, u kom ju je čekao muž doživela je neprijatnost.

Naime, kako prenose mediji, Miloš Čujević je stavio kapuljaču i sve vreme okretao glavu kako ga fotografi ne bi slikali, te nije želeo ni da izađe iz automobila kako bi pozdravio suprugu, ali ni da joj otvori vrata.

"Otvori mi vrata, otvori mi vrata", vikala je Kaja dok je on okrenuo leđa i nije je ni slušao, već je odmahivao rukom: "Beži bre!". U jednom momentu je ona otvorila vrata suvozača i sama sebi otvorila vrata.

Ova situacija šokirala je sve prisutne, a ni pevačici nije bilo prijatno, već je ušla besna u automobil i nastavili su u nepoznatom smeru.

Inače, pevačica Kaja Ostojić (42) iza sebe ima tri braka, a danas je udata za Miloša Čujovića.

Iz prvog sa Nikolom Dragojlovićem ima ćerku. Drugi brak sa Urošem Duvnjakom je kratko trajao, dok je treći sa Džuniorom Džekom okončan nakon sedam godina. Ona je otkrila da ju je jedan bivši muž psihički maltretirao nakon rastanka, ali nije želela da otkrije o kome je reč.



Autor: N.B.