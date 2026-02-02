AKTUELNO

Evo na koga je Mina lepa: Ognjenova žena pokazala majku, komentari pljušte (FOTO)

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Voditelj Ognjen Amidžić uživa u braku sa Minom Naumović sa kojom ima sina Peruna i ćerkicu Lolu koju je nedavno dobio sa voditeljkom.

Mina je zbog svog izgleda često bila na meti kritika, a sada je na Instagramu objavila sliku majke i pokazala je na koga je nasledila lepotu. Naime, mama Mine Naumović je poznata doktorka, kardiolog Zora Naumović.

Foto: Instagram.com

Mina je na pomenutoj društvenoj mreži podelila sliku sa ručka, na kojoj vidimo Zoru kako pozira sa naočarama na licu, dok joj sunce obasjava lice.

- Mama - napisala je Mina sa emotikonom u obliku srca, a komentari na račun izgleda njene majke su se nizali i svi kažu da je prava lepotica.

Podsetimo, Mina Naumović porodila se 24. januara i na svet donela ćerkicu. Ona i beba su izašle iz porodilišta, a Mina se nedavno oglasila.

Foto: Instagram.com

Mina je podelila fotografiju ćerke i otkrila kako je sin Perun prihvatio bebu.

- Hvala na svemu dragi ljudi. Ne stižem da pišem svakome od vas, a svi ste mi jednako važni Voli vas Loli. P.S. Perun obožava svoju sestricu, smeje se kada god je vidi, mazi je i plače ako ona plače - napisala je ona.

Autor: N.B.

