Evo na koga je Mina lepa: Ognjenova žena pokazala majku, komentari pljušte (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić uživa u braku sa Minom Naumović sa kojom ima sina Peruna i ćerkicu Lolu koju je nedavno dobio sa voditeljkom.

Mina je zbog svog izgleda često bila na meti kritika, a sada je na Instagramu objavila sliku majke i pokazala je na koga je nasledila lepotu. Naime, mama Mine Naumović je poznata doktorka, kardiolog Zora Naumović.

Mina je na pomenutoj društvenoj mreži podelila sliku sa ručka, na kojoj vidimo Zoru kako pozira sa naočarama na licu, dok joj sunce obasjava lice.

- Mama - napisala je Mina sa emotikonom u obliku srca, a komentari na račun izgleda njene majke su se nizali i svi kažu da je prava lepotica.

Podsetimo, Mina Naumović porodila se 24. januara i na svet donela ćerkicu. Ona i beba su izašle iz porodilišta, a Mina se nedavno oglasila.

Mina je podelila fotografiju ćerke i otkrila kako je sin Perun prihvatio bebu.

- Hvala na svemu dragi ljudi. Ne stižem da pišem svakome od vas, a svi ste mi jednako važni Voli vas Loli. P.S. Perun obožava svoju sestricu, smeje se kada god je vidi, mazi je i plače ako ona plače - napisala je ona.

Autor: N.B.