Smrt našeg pevača je i dalje misterija: Pričalo se da je skočio sa Pančevačkog mosta pre trideset godina, a njegova supruga je rekla samo jedno

Smrt pevača narodne muzike, Dušana Kostića i dalje predstavlja jednu od najvećih misterija na estradnoj sceni, čak 30 godina nakon tragedije. Kostić je, prema pisanju medija, navodno oduzeo sebi život skokom sa Pančevačkog mosta 13. maja 1996. godine, a prema tadašnjim navodima, viđen je kako skače preko ograde mosta, između stubova 39 i 41.

Međutim, ono što ovaj slučaj čini posebno misterioznim jeste činjenica da telo Dušana Kostića nikada nije pronađeno. Zbog toga roditelji nikada nisu imali priliku da sahrane svog sina, a pismo koje je poslao porodici je stiglo tek nakon njegove smrti.

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je, a na koverti nije bilo ni potpisa, ni pečata.

Njegova supruga ispričala je da ona i njihove porodice mnogo toga ne razumeju.

- U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. On je izjavio da je samo video nekog čoveka kako skače. I taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno - rekla je Nevenka svojevremeno i dodala:

- Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me - kazala je ona tada, sigurna da "tu nisu čista posla".

Jedini očevidac skoka s mosta navodno je bio radnik ŽTP koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pevač. Dušanovo telo nikada nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za gradske priče.



Autor: N.B.