POTPUNA DOMINACIJA I OVE GODINE! Željko Mitrović PONOVO proglašen za NAJMOĆNIJEG čoveka u šou-biznisu u Srbiji za 2025. godinu! (FOTO)

Dnevni list "Blic" dugi niz godina prati i istražuje kretanje moći u Srbiji, kreirajući tradicionalni serijal "Liste najmoćnijih", a Željko Mitrović godinama je na tronu. I ove godine je zauzeo prvu poziciju na listi najmoćnijih u šou-biznisu za 2025.

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, i ove godine, sada već tradicionalno, najmoćniji je čovek u šou-biznisu po izboru lista "Blic". Na listi 50 najmoćnijih u prvih 10, odnosno na osmom mestu je Milica Mitrović - direktorka programa i glavna i odgovorna urednica zabavnog progama TV Pink, supruga Željka Mitrovića.

Dugi niz godina "Blic" prati i istražuje kretanje moći u Srbiji, kreirajući tradicionalni serijal "Liste najmoćnijih". Mitrović je preko deceniju prvi na "Blicovoj" listi najmoćnijih ljudi u šou-biznisu u Srbiji.

Željko Mitrovic je osnivač i direktor kompanije Pink Media Group, vodeće medijske korporacije u Jugoistočnoj Evropi.

Rođen u Beogradu 31. maja 1967. godine, osnovnu i srednju školu završio u Zemunu, a studirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Formiranje danas najuspešnije kompanije u ovom delu Evrope, Pink Media Group, počelo je 1988. godine, kada je otvorio muzički studio.

Stvaranje kompanije Pink Media Group nastavilo se 1993. godine, kada je pokrenuo Radio Pink, koja je i danas jedna od najslušanijih radio-stanica na teritoriji Beograda. Već naredne godine, Mitrović osnovao je komercijalnu Televiziju Pink, koja i danas ima status najgledanije komercijalne televizije u Srbiji. Zahvaljujući konstantnim inovacijama Željka Mitrovića, TV Pink ne samo da prati svetske trendove, već i postavlja standarde na koje region se do danas ugleda.

Mitrović poseduje i City Record izdavačku kuću, najveći kompleks filmskih studija u jugoistočnoj Evropi - Pink Films International, odnosno PFI Studios, RED TV - portal i radio, 70 TV kanala, Pinkov razvojno-istraživački centar (Pink Research & Development Center) - PRDC, prvi domaći online streaming servis Apollon.

Tokom 2025. godine imao je niz humanitarnih aktivnosti, izgradio domove za mnoge porodice, pa je najavio da od 1. februara zvanično počinje sa radom humanitarna fondacija Milenija, koja nosi ime po njegovoj majci i simbolizuje vrednosti ljubavi, brige i bezuslovne podrške.

Na listi najmoćnijih u šou-biznisu nalazi se i Predrag Pavlović - Baki, direktor TV PINK produkcije. On je zauzeo 19. poziciju.

Dominacija PINK imperije preko 30 godina je jasna, te nije ni čudo da Željko i Milica iz godine u godinu imaju veliko poštovanje koje su zaslužno, svojim radom i trudom stekli.

Željko Mitrović je na prvom mestu, kao najmoćniji čovek u šou biznisu, ostavio i ove godine iza sebe mnoge vlasnike drugih televizija, producentskih kuća, umetnike, i druge pripadnike sličnih zanimanja. Mitrovićeva posvećenost i konstantan rad na mnogobrojnim projektima nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

