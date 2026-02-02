Ko je Nenad Stević s kojim je raskinula trudna Edita: Meta pokušaja ubistva i deo jedne od najpotresnijih priča iz crne hronike Novog Sada

Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice.

Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Edita se nije često pojavljivala sa njim u javnosti, a kada se pojavila nedavno na koncertu sa njim, javnost je bila iznenađena.

Nenad Stević bio je meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. Ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Teodora Kaćanski je ubijena pre skoro deset godina, a prava meta bio je njen momak Nenad Stević, sada već bivši dečko Aradinovićeve.

Podsećanja radi, prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom.

Teodora je u noći koja se za nju ispostavila kao kobna, parkirala automobil u Somborskoj ulici kod broja osam, u novosadskom naselju Telep, gde je živela sa partnerom Nenadom Stevićem.

Njih dvoje su bili zajedno u automobilu, a u momentu kada je on izašao iz vozila kako bi ušao u stan da nešto uzme, a Teodora se za to vreme premestila sa suvozačkog mesta, na kom je do tog momenta sedela, na vozačko.

Upravo u tom momentu iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamnjeno staklo automobila iz "tetejca" ispalio nekoliko hitaca u devojku i pobegao sa lica mesta. Pogodio ju je u vrat, noge i grudi.

Hitno je prevezena u bolnicu. Tri dana kasnije ispred bolnice okupilo se puno Nenadovih i Teodorinih prijatelja kako bi pokušali da spreče njenu rodbinu da daju pristanak da, na preporuku lekara, bude isključena sa aparata. Stević nije želeo da se pomiri sa odlukom njenog oca, brata i sestre. Međutim, oko 20.30 časova devojka je isključena sa aparata, jer je praktično bila klinički mrtva od momenta stizanja u bolnicu.

Tokom istrage su, u cilju rasvetljavanja ubistva, izuzeti video-snimci sa nadzornih kamera. Ubica se na snimku nazirao, ali je od svega u vezi sa njim mogla da se uoči samo jedna stvar koja je specifična - šepao je na jednu nogu.

Taj snimak i operativna saznanja doveli su policiju do Gorana Cvijetića iz Budisave koji je, baš kao ubica sa snimka, šepao. Uz činjenicu da ni operativna saznanja, ni snimak lošeg kvaliteta nisu bili dovoljni da Cvijetiću budu stavljene lisice na ruke, hapšenja ga je spasilo i to što na licu mesta nisu pronađeni njegovi DNK tragovi.

Otmica nakon ubistva

Nenad Stević je inače, godinu dana nakon što je Teodora ubijena, 2017. godine uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme Gorana Cvijetića koji je bio osumnjičen za ubistvo Teodore Kaćanski.

Kako smo pisali, Stević i Božidar Bosnić, pokušali su da otmu Gorana Cvijetića iz Budisave, uperivši u njega pištolj i uguravši ga u "audi A6" kojim su pokušali beg iz grada.

Sumnja se da je ovaj napad bio osveta za hladnokrvno ubistvo fitnes instruktorke Teodore Kaćanski, devojke Nenada Stevića.

Stević i Bosnić su, sumnja se, na parkingu ispred zgrade u novosadskom naselju Detelinara presreli Cvijetića u kojeg su uperili pištolj, izudarali ga, vezali, pa ubacili u gepek automobila, a zatim odjurili ka izlazu iz Novog Sada i naselju Sremska Kamenica.

Na video snimku sa sigurnosnih kamera, kako smo ranije pisali, vidi se kako jedan od otmičara sa uperenim pištoljem pritrčava Cvijetiću, te mu kao neki profesionalac naređuje da digne ruke u vis i da se preda.

Na snimku se vidi da mu nakon toga u pomoć mu priskaču saučesnici koji šire ruke i noge Cvijetiću, a zatim ga ruše na zemlju i šutiraju. Čoveka su potom vezali i ubacili u gepek.

Policija se dala u poteru za otmičarima, a uhapšeni su nakon što su ih je na Mišeluku sustigla patrola saobraćajne policije, dok je na lice mesta ubrzo došla i interventna jedinica.

Osumnjičenima Nenadu Steviću i Božidaru Bosniću tada je određen pritvor do 30 dana, a u ovoj akciji uhapšena je i žrtva Goran Cvijetić.

Suđenje u ovom postupku je i dalje u toku.

Nezvanično, kako se sumnja, Stević je nakon ubistva njegove devojke Teodore Kaćanski, sam poveo istragu o ubistvu i mogućem nalogodavcu, a posumnjao je da Cvijetić ima veze s tim, pa su se odlučili da ga otmu i ispitaju.

Povodom vesti o raskidu kontakirali smo Editu koja je bila izričita:

- Ne želim da komentarišem - bilo je sve što je poručila.

Po svemu sudeći, oboje su odlučili da dostojanstveno zatvore jedno poglavlje života i sa poštovanjem započnu novo.

Autor: N.B.