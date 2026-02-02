Volela bih da studira... Goca Tržan progovorila o obrazovanju ćerke koja završava četvrtu godinu privatne škole

Imala šta da kaže!

Ćerka pevačice Goce Tržan privodi kraju četvrtu godinu srednje škole, a pevačica se sada osvrnula na temu njenog obrazovanja i otkrila zašto je Lena prekinula obrazovanje u privatnoj školi i prešla u državnu kada je imala 11 godina.

– Lena je, kada je u pitanju osnovna škola, ja sam stvarno verovala da ti privatna škola daje neko ludo obrazovanje, a ustvari nije tako. Lena je prva četiri razreda išla u privatnu osnovnu školu i tu je bila i zaštićena i ušuškana, a onda smo se mi preselili iz Mirijeva u Rakovicu, kupili smo kuću i ja sam shvatila da moje dete nema drugare iz kraja, da po nju dolazi šofer, da se vozi autobusom na drugi kraj grada i vraća je, da ona ne zna gde je pekara u kraju i gde je prodavnica, da nema sa kim da se druži u školskom dvorištu i da je to nešto što sam joj uzela iz najbolje namere, misleći da je to sada privatno obrazovanje, da je tu zaštićena – rekla je Goca u podkastu „Životna priča“ i dodala:

- Ona mora da se susretne sa realnim životom, osnovna škola je prvi korak i ja sam nju upisala u školu u petom razredu, na 300 metara od kuće, do koje je išla peške.

- Prvi dan nikad neću zaboraviti. Ustala je, spremila se, i kaže: „Mama, mene boli stomak, ja tamo nikoga ne poznajem“, rekla sam „Upoznaćeš“ i već tog dana do kuće su je ispratile drugarice, sledeće nedelje otišla je u izlazak u kraju i zdravo je odrasla.

Ćerka Goce Tržan razmišlja o tome u kom će smeru nastaviti obrazovanje, a evo šta njena majka misli o privatnom fakultetu.

– Sada završava četvrtu godinu u XV Beogradskoj gimnaziji, volela bih da upiše fakultet, ali te fore privatni fakulteti, je l imaš ti to da platiš? Šta je to falilo ogromnom broju ljudi koji je završilo naše univerzitete. Ako želiš znanje, ti ćeš ga naći i bez fakulteta, jer postoje ljudi koji dele znanja. Volela bih da studira jer mislim da je za ženu to jako važno, ti svoje obrazovanje ili ono što imaš u rukama, nek ide i na zanat ako je to zanima.

– Bila bi sjajan HR, psiholog, pravnik, ali tu baš ima da se buba. Idu joj te socijalne nauke, to gde radiš sa ljudima, ona je sjajna u tome, moram da priznam

Autor: N.B.