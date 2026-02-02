AKTUELNO

Nikolija ostavila sve bez teksta stajlingom: Provodila se u Beogradu, pokazala go stoma, a jedan detalj je sve ŠOKIRAO (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Nikolija Jovanović sinoć se provodila u jednom beogradskom klubu u kojem je uživala u dobroj muzici i plesu. Ona je pokazala kako se provodi sa pićem u ruci, a svi su gledali njen stajling.

Naime, u jeku priče o navodnoj prevari njenog supruga Relje Popovića sa akutelnom učesnicom Elite, Anitom Stanojlović, Nikolija je sebi dala oduška i izašla u grad.

Foto: Instagram.com

Ona je obukla belu majicu preko koje je ponela crni čipkani brus što je mnogima zapalo za oko. Ona je uživala držeći piće u ruci, a tek povremeno bi svoj stajling prekrila crnim sakoom koji je nosila preko.

Foto: Instagram.com

Celu kombinaciju uparila je sa farmerkama i čizmama, a u ruci je imala tašnu koju potpisuje brend YSL. Cena ovakvog modnog dodatka iznosi oko 2.700 evra.

- Nazdravljam dobroj muzici - napisala je ona.

Autor: N.B.

#Godine

#Karijera

#Nikolija Jovanović

#Pesma

#pevačica

