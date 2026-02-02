Pevačica se viđala sa 46 godina starijim Harisom Džinovićem, a sada je oplela po njemu: Nije ispunio obećanje, pokvario mi je neke stvari!

Pevačica Nataša Alimpić (28), ranije je tvrdila da se viđala sa Harisom Džinovićem (74) ali da je njihova veza kratko trajala. Sada je progovorila ponovo o njemu nakon što je saznala da ima novu devojku.

Nataša Alimpić ne krije da je već više od dve godine zaljubljena u Harisa Džinovića, a ta osećanja je javno iznosila. Sada je ponovo pričala o njihovoj avanturi.

- Vidim da sad ima devojku, pa ne bih da mu smetam - istakla je, pa dodala:

- Nije mi se javio posle prekida kontakta. Ne znam šta se dešava, pročitala sam da je ozvaničio vezu, pa ne bih da mu smetam, da mu kvarim ljubavnu idilu.

Kaže da joj je Džinović obećavao mnoge stvari, ali i pokvario neke. Ipak, i dalje ga voli.

- On mi je pokvario neke stvari, ali nema veze. Imali smo kontakt prijateljski, onda je prestao da mi se javlja, bez ikakvog mog lošeg gesta. Čuli smo se, obećao neke stvari oko karijere, to se nije desilo. Obećanje ludom radovanje. Svakako mu želim sve najbolje, i dalje ga volim i poštujem kao veliku zvezdu - rekla je, pa ponovila da ga poštuje:

- Otišla bih na njegov nastup, što da ne, ali sad se ja njemu neću javiti (smeh). Šalim se, ići ću. Kratko je trajao taj naš neki kontakt. Skoro sam sedila sa jednim čovekom iz šoubiznisa, sa kojim se on poznaje. Čovek mi je rekao "ćao", možda je to odraz ličnosti i vaspitanja - rekla je ona za Republiku.

Autor: Pink.rs