AKTUELNO

Domaći

Pevačica se viđala sa 46 godina starijim Harisom Džinovićem, a sada je oplela po njemu: Nije ispunio obećanje, pokvario mi je neke stvari!

Izvor: Pink.rs/Republika, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Nataša Alimpić (28), ranije je tvrdila da se viđala sa Harisom Džinovićem (74) ali da je njihova veza kratko trajala. Sada je progovorila ponovo o njemu nakon što je saznala da ima novu devojku.

Nataša Alimpić ne krije da je već više od dve godine zaljubljena u Harisa Džinovića, a ta osećanja je javno iznosila. Sada je ponovo pričala o njihovoj avanturi.

- Vidim da sad ima devojku, pa ne bih da mu smetam - istakla je, pa dodala:

Foto: Instagram.com

- Nije mi se javio posle prekida kontakta. Ne znam šta se dešava, pročitala sam da je ozvaničio vezu, pa ne bih da mu smetam, da mu kvarim ljubavnu idilu.

Kaže da joj je Džinović obećavao mnoge stvari, ali i pokvario neke. Ipak, i dalje ga voli.

- On mi je pokvario neke stvari, ali nema veze. Imali smo kontakt prijateljski, onda je prestao da mi se javlja, bez ikakvog mog lošeg gesta. Čuli smo se, obećao neke stvari oko karijere, to se nije desilo. Obećanje ludom radovanje. Svakako mu želim sve najbolje, i dalje ga volim i poštujem kao veliku zvezdu - rekla je, pa ponovila da ga poštuje:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Otišla bih na njegov nastup, što da ne, ali sad se ja njemu neću javiti (smeh). Šalim se, ići ću. Kratko je trajao taj naš neki kontakt. Skoro sam sedila sa jednim čovekom iz šoubiznisa, sa kojim se on poznaje. Čovek mi je rekao "ćao", možda je to odraz ličnosti i vaspitanja - rekla je ona za Republiku.

Autor: Pink.rs

#Haris Džinović

#Nataša Alimpić

POVEZANE VESTI

Domaći

NIJE TO OČEKIVALA: Pevačica se viđala sa Harisom Džinovićem nakon njegovog razvoda, priznala da je u njemu videla više od prijatelja

Domaći

Naša pevačica odlepila za Harisom Džinovićem: Oglasila se, pa spomenula Melinu: Ona me ne zanima, mlađa sam od nje!

Domaći

Sa 15 godina je počela da peva, a deca su je ismevala: Pevačica progovorila o teškom periodu, jednu stvar neće zaboraviti

Domaći

Znam šta je uradio, imam njegov snimak: Poznati pevač progovorio o Harisu Džinoviću, evo zašto su u svađi

Domaći

RODILA JE SVAKOM MUŽU PO JEDNO DETE, SAMO NJEMU NIJE! Ovo je neostvarena želja Nataše Bekvalac

Domaći

BASTIJAN UHVAĆEN KAKO SE LJUBI SA NOVOM DEVOJKOM! Nije se zvanično razveo od Ane, a bez blama OVO radi na plaži! Skandalozno ponašanje Nemca (FOTO)