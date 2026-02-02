Maja Nikolić u gaćama na snegu! Pevačica šokirala sve: Skoro gola stala na panj, pa čučnula do zemlje, ljudi gledaju i ne veruju (FOTO)

Pevačica Maja Nikolić iza sebe ima dugogodišnju muzičku karijeru, a nikada joj nije bio problem da surovo iskrenim izjavama i kontroverznim ponašanjem privuče veliku pažnju javnosti. Tako je sada objavila fotografije na kojima je u donjem vešu i crnom topu sa golim stomakom, a pozira napolju i to na snegu.

Maja nije marila za to što je napolju temperatura u minusu, kao ni za sneg koji je pao, već se skinula i izašla napolje kako bi napravila fotografije koje su izazvale lavinu komentara.

Na glavi je nosila šubaru i čizme sa krznom, a na prvoj slici se popela na panj i tu pozirala, dok je kasnije napravila slike i sa psom.

U opisu objave napisala je da je odradila izazov koji je, kako kaže, samo za hrabre. Ujedno je otkrila da se nalazi na Grmeču gde su slike i nastale.

- Slikanje u snegu u kupaćem kostimu, poslušate pesmu koju muškarci i žene obožavaju! Snežni izazov za hrabre. Na Grmeču je debeli minus - stoji u objavi.

Maja Nikolić se navodno udaje u februaru za izabranika koji je vlasnik kafane.

- On je izuzetno dobar i zabavan čovek. Baš je zaljubljen u Maju i vidi se da im je zajedno lepo. Idu jedno uz drugo. Poznaju se već neko vreme, a ona često peva u njegovoj kafani. To je jedno intimno mesto, s posebnom atmosferom, gde dolaze prijatelji i ljudi koji vole dobru muziku i prijatno društvo. Na rođendanu njegovog unučeta smo saznali da se ženi - rekao je izvor blizak paru.

Autor: D. T.