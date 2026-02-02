AKTUELNO

Jeziv prizor iz doma naše pevačice: U kući gaji DŽINOVSKU ZMIJU, tik to nje kosturska glava! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Kaja Ostojić živi sa suprugom Milošem Čujovićem, a njih dvoje imaju neobičnog kućnog od kojih se mnogi plaše.

Kaja je podelila na svom Instagram profilu da u stanu čuva zmiju.

Foto: Instagram.com

Naime, ona se pohvalila zmijom koju drži u terarijumu, koji je uredila na poseban način, tako da njen mezimac ima ugodan, ali i specifično dekorisan dom.

Njenoj zmiji društvo pravi lobanja, a tu su i zemlja, kamenje, kao i kamena posuda sa vodom.

Foto: Instagram.com/kaya_ostojic

Inače, pevačica Kaja Ostojić (42) iza sebe ima tri braka, a udata je za četvrtog muža Miloša Čujovića.

Foto: Privatna arhiva

Iz prvog sa Nikolom Dragojlovićem ima ćerku. Drugi brak sa Urošem Duvnjakom je kratko trajao, dok je treći sa Džuniorom Džekom okončan nakon sedam godina. Ona je otkrila da ju je jedan bivši muž psihički maltretirao nakon rastanka, ali nije želela da kaže o kome je reč.

Autor: D. T.

