NAJNEPRIJATNIJI MOMENAT OTKAD RADIM... Voditeljka Amidžija otvoreno o veridbi Mine i Kaspera uživo u programu

Voditeljka Tijana Milutinović, voditeljka emisije "Amidži šou", ispričala je do sada nepoznate detalje emisije u kojoj su gostovali Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija Kasper.

Tokom emitovanja emisije u kojoj radi, prisustvovala je trenutku kada je biznismen uživo u programu, pred milionskim auditorijumom, zaprosio pevačicu sa kojom se zabavlja tek nekoliko meseci, a mlada voditeljka, koja je desna ruka Ognjena Amidžića, ne krije da joj je to jedan od najneprijatnijih trenutaka u karijeri.

Foto: TV Pink Printscreen

Tijana Milutinović gostovala je u "Podkastu u pidžamama", gde je progovorila o ovom, za nju neprijatnom trenutku.

- Sada je bilo neprijatno kada je bila veridba Mine i Kaspera... - rekla je voditeljka što se čuje u tizeru emisije.

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.

Prvo su za nju pričali da je LUDA, a onda da sam ja MONSTUM! Kasper bez dlake na jeziku, ZAPUŠIO USTA svima koji sumnjaju u njegovu i Mininu ljubav!

