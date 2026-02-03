Ovo je Žaklina, ćerke Tome Zdravkovića: Živi daleko od domovine i samo je jednom viđena u javnosti (FOTO)

Legendarni pevač narodne muzike Toma Zdravković, koji je preminuo 1991. godine, i danas se smatra najvećim boemom bivše Jugoslavije, a njegov ljubavni život naročito je bio i ostao interesantan javnosti.

Toma je izgovorio sudbonosno "da" čak četiri puta, a ćerku Žaklinu dobio je iz braka sa Olgicom, kojom se oženio 1963. godine.

Ipak, njihov brak nije dugo trajao. U toj ljubavi rodila se Žaklina, koja je Tomino prvo dete, a danas živi u Holandiji i mama je dva dečaka, a za Srbiju je vežu uspomene na čuvenog oca.

- Živela sam jedan period mog života, kratak, sa njim i kad je umro, bila sam jako, jako tužna. Živiš sa činjenicom da je on deo tebe, da postoji u meni, u mom bratu, u pesmama, u drugim ljudima kojima je dao lepa osećanja - svojevremeno je ispričala Žaklina.

Ona nije krenula stopama slavnog oca, ne bavi se javnim poslom, te se ne eksponira u medijima, već živi daleko od malih ekrana.

Jedini put kada je Žaklina bila u centru medijske pažnje bilo je na očevom grobu, kada je govorila o njemu za medije.

Osim ćerke, Toma sa suprugom Gordanom ima i sina Aleksandra.

Autor: D. T.