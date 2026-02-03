Žena našeg popularnog pevača je specijalista ginekologije: Trenira kao Švarceneger i izgleda kao ZMAJ! (FOTO)

Supruga frontmena popularnog "Leksington benda", Bojana Vaskovića, Aleksandra, privukla je veliku pažnju javnosti.

Aleksandra Vasković vrlo je aktivna na društvenim mrežama gde je prati više od 100.000 ljudi, te je njen izazovni stajling i fotografija iz teretane tokom vežbanja privukla veliku pažnju javnosti.

Ona nastoji da vodi zdrav život, a zahvaljujući redovnim treninzima ne mora da brine o liniji i izgledu.

Aleksandra je doktorka, a na Instagramu joj piše da je specijalista ginekologije i akušerstva. Osim toga, ona na svojim mrežama mahom ženama deli savete o modi i lepoti.

Aleksandra se 2023. godine prevremeno porodila, a o agoniji koju su tada prolazili javno je govorila.

- Nikada neću moći dovoljno da zahvalim prvenstveno mojoj doktorki, koja je prihvatila da vodi moju trudnoću. Reč je o docentkinji Mandić. Večno ću joj biti zahvalna na tome kakav je čovek, stručnjak, kakva je riznica znanja, a pre svega ljudskosti. Namerno kažem "prihvatila" jer je trudnoća od starta bila visokorizična i dva puta mi je savetovan prekid. Intuitivno sam znala da je sve OK i da to treba dokazati određenim dijagnostičkim procedurama, pri čemu sam imala njenu potpunu podršku. Ceo proces smo prošle zajedno, onako kako je, po meni, jedino ispravno kada je reč o odnosu lekara i pacijenta- rekla je ona tada.

