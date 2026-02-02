AKTUELNO

Drugarica je odala! Anđela se vratila sa Tajlanda i donela šok odluku posle raskida sa Gastozom

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Bivša učesnica "Elite" Anđela Đuričić vratila se u Beograd nakon odmora na Tajlandu, gde je otputovala kako bi se oporavila od raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Njih dvoje su nedavno stavili tačku na svoju vezu, nakon čega je Anđela odlučila da se u potpunosti posveti svojim željama i potrebama, a navodno ima i veliku želju da se preseli na Tajland.

Ne krije da je fascinirana kulturom i atmosferom ove zemlje. Na svom Instagram profilu istakla je da bi volela da se tamo trajno nastani. Njena bliska prijateljica potvrdila je ove navode za medije, ističući da joj je bio preko potreban odmor na mestu gde je niko ne poznaje.

- Anđela je opčinjena Tajlandom, celom kulturom, životom, mnogo joj prijalo to što se skroz opustila. Bukvalno je rekla da će se preseliti čim stigne da isplanira ili će ponovo otići na odmor tamo - izjavila je njena drugarica i dodala da su se čak šalile kako bi tamo jednog dana mogla napraviti i venčanje.

Kako se saznaje, pre samog raskida postojala je tenzija oko zajedničke budućnosti. Prema rečima izvora, ona mu je jasno stavila do znanja svoje prioritete.

- Rekla je da moram da kupim stan, ako s njom želim porodicu - navodno je izjavio Gastoz, nakon čega je ubrzo došlo do kraja njihove romanse.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TikTok Printscreen

Interesantan detalj koji nije promakao javnosti jeste da je Anđela za beg od stvarnosti izabrala baš Tajland, državu u kojoj je njen bivši partner svojevremeno bio uhapšen.

Autor: D. T.

#Anđela Đuričić

#Nenad Marinković Gastoz

