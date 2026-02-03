Cakana (68) progovorila o estetskim zahvatima, planira zahtevnu operaciju: Doktori me drže kad radim botoks, a sad bih rado...

Pevačici Dragici Radosavljević Cakani mnoge mlađe koleginice zavide na vitkoj liniji, ali i mladolikom licu bez puno bora, zbog čega se često šuškalo da je Cakana išla "pod nož".

Cakana je u jednoj emisiji govorila o plastičnim operacijama, i estetskim zahvatima. Kako ističe par puta je bila kod doktora:

- Dvoumim se ovih dana da dođem da osvežim lice. Ja sam za te kozmetičke poduhvate uvek. Skoro sam baš rekla da je Suzana Mančić jedna od najbolje odrađenih žena. Znam da je ona skoro bila kod etetskod doktora Jane, bar mi je ona to rekla. Nemam ništa protiv da neko nešto uradi na sebi ako je nezadovoljan - kaže Cakana i dodaje:

- Ja sam nezadovoljna mnogim stvarima, ali iskreno sam malo kukavica. Bojim se inekcije. Maltene me drže kad radim botoks u čelo. Prosto sam takva. Prag toleracije bola mi je nizak.

Cakana ističe da žena treba da ima lepe zube i usta, dotakla se i svog nosa, a kako kaže za sada joj ne smeta:

- Sada mi zdravstveno nos ne smeta, ali rado bih ga promenila. Razmišljala sam i o vratu, ali bi to bila operacija koja zahteva hirurgiju, a ja sam malo kukavica po tom pitanju. Uvek imam strah kako će odreagovati koža, ali kada ste u pravim rukama nema razloga za brigu. Volim kad vidim doteranu ženu koja ima stila. Ne treba preterivati ni u čemu.

Pevačica je nedavno priznala da vodi računa o svojoj liniji:

- Jao jeste, sve sam radila, pa sam posle izvadila. Ja se stalno šalim na taj račun, ali se to protumači na pogrešan način, i onda se samo ja iznerviram što pričam gluposti. Pa da sam nešto radila to bi se videlo, a stvarno nemam ništa protiv toga. Priznala bih da sam se botoksirala, zatezala, ili šta već. Mada, volela bih da malo pritegnem vrat - kroz smeh je rekla pevačica i otkrila ko je "kriv" za njen mladoliki izgled.

Autor: D. T.