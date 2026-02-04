BIO JE MLAKONJA, A NE BAJA I ŠMEKER! Pevač opleo po Tomi Zdravkoviću, evo zbog čega su ga ostavljale žene

Pevač Dejan Živić poznat je po britkom jeziku, a sada je šokirao sve kada je prokomentarisao Tomu Zdravkovića.

I dok čuvenog pevača svi kuju u zvezde, Dejan nije štedeo reči kada je pokojni pevač u pitanju.

- Naš pevački uzor je Toma Zdravković, a sve žene su ga ostavile jer je bio mlakonja. Samo ih je voleo, patio i pisao im pesme, umesto da je bio baja i šmeker pa da one pate za njim- rekao je Dejan i šokirao.

Živić dodaje da je i sam godinama grešio, pevajući pesme koje su, kako kaže, direktno uticale na njegov život.

- Dok sam snimao i pevao tužne pesme, takav mi je bio i život. Prizivao sam nesreću i ništa mi nije išlo od ruke. Od kako sam počeo da snimam pozitivne, narodne, svadbene pesme – sve se promenilo. Hvala Bogu - rekao je on.

Inače, pevač je mir pronašao na selu gde uživa daleko od gradske buke.

- Od 2018. godine sam na selu, lepše mi je da se sklonim od buke, ovde imam svoj mir. Uzgajam paradajz, papriku, krastavac. Imam i svoj voćnjak, a od južnog voća uzgajam limun i kivi. Po dvorištu šetaju kokoške od kojih imam domaća jaja, a mleko i sir kupujem od komšinice - priznao je.

Autor: D. T.