Čeda Jovanović i Aca Kos obišli njegove roditelje u Bosni, a onda ih je ovaj prizor posebno oduševio: Ovo mi je u krvi (VIDEO)

Političar Čeda Jovanović nakon razvoda od dugogodišnje supruge Jelene živi sa bliskim prijateljem Acom Kosom.

Oni su trenutno u Bosni i Hercegovini, pa su na društvenim mrežama pokazali gde se tačno nalaze.

- Znaš kakav je ovo avion? To je avion od pre 80 godina! Prvi partizanski aerodrom - oduševljeno je pričao Čeda, snimajući se u Međuvođu u Republici Srpskoj, BiH.

- Uz sve drugo i "ovo" mi je u krvi - naveo je Jovanović u opisu klipa, u kom vidimo kako provodi vreme sa cimerom Acom Kosom.

Političar Čeda Jovanović, podsetimo, proveo je nedavno veče u društvu Ace Kosa i njegovih roditelja.

Na stolu nema čega nije bilo. Čeda Jovanović i Kos sedeli su sa jedne strane stola, dok su Acini roditelji bili preko puta njih.

Uz fotografiju, Aca Kos je kratko i emotivno poručio: "Sve što vredi su oni", čime je još jednom stavio do znanja da su mu ljubav i podrška ljudi koji ga okružuju najvažniji u životu.

Autor: D. T.