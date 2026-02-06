POZNATE DAME S NJOM ISPIRAJU USTA! Melina Džinović se posle skandala u luks butiku ISELILA IZ STANA u centru Monte Karla!

Sklonila se nas sigurno.

Melina Galić, nekada Džinović, ne prestaje da intrigira domaću javnost, ali i svetski džet-set, svojim ponašanjem i postupcima na Azurnoj obali, gde već neko vreme živi s bogatim verenikom.

Nakon priča o skandalu koji je imala u "Ermesovom" butiku u Monte Karlu jer joj nisu ponudili tašnu koju je želela, izvor blizak Galićevoj donosi nam nove detalje iz života bivše žene Harisa Džinovića.

Kako saznajemo, Melina odnedavno više ne živi u stanu u centru Monte Karla, koji je dobila kao poklon za veridbu od svog partnera. Ona se preselila u luksuzni hotel nedaleko od Monaka, a jedan od glavnih razloga za tu odluku je što s njom trenutno svi "ispiraju usta" u ovom mondenskom gradu.

- Melina je jako teško podnela to što se u Monte Karlu pročulo za njen skandal u "Ermesovom" butiku. Ta priča je danima bila glavna tema tračeva bogatih dama u ovom gradu. Svi joj se smeju, a neke od drugarica su počele i da je izbegavaju u poslednje vreme. Kad je čula za to, ona se baš rastužila jer joj je trebalo mnogo vremena da se nađe u tom visokom društvu. Sad je njen status tamo ozbiljno ugrožen. Zato je odlučila da se privremeno preseli iz Monaka u obližnje mesto Kap d'Aj, i to u hotel. Ovo mesto se nalazi tik uz Monako i poznato je po svojoj prestižnoj lokaciji, prelepim plažama, modernoj infrastrukturi, raskošnim vilama i prirodi. Neko vreme se neće vraćati u stan, dok se situacija ne smiri. Jednoj drugarici se poverila da je zbog ove situacije pod velikim pritiskom - priča izvor upućen u detalje.

Autor: R.L.