Bogatašice u Monte Karlu ispiraju usta s Harisovom bivšom: Melina zbog skandala morala da se iseli iz stana i pobegne, a onda je usledio NOVI BLAM

Melina Galić, bivša supruga folk zvezde Harisa Džinovića, ne prestaje da intrigira domaću javnost, ali i svetski džet-set, svojim ponašanjem i postupcima na Azurnoj obali, gde već neko vreme živi s bogatim verenikom.

Nakon priča o skandalu koji je imala u "Ermesovom" butiku u Monte Karlu jer joj nisu ponudili tašnu koju je želela, izvor blizak Galićevoj donosi nam nove detalje iz života bivše žene Harisa Džinovića.

Kako pišu mediji, Melina odnedavno više ne živi u stanu u centru Monte Karla, koji je dobila kao poklon za veridbu od svog partnera. Ona se preselila u luksuzni hotel nedaleko od Monaka, a jedan od glavnih razloga za tu odluku je što s njom trenutno svi "ispiraju usta" u ovom mondenskom gradu.

- Melina je jako teško podnela to što se u Monte Karlu pročulo za njen skandal u "Ermesovom" butiku. Ta priča je danima bila glavna tema tračeva bogatih dama u ovom gradu. Svi joj se smeju, a neke od drugarica su počele i da je izbegavaju u poslednje vreme. Kad je čula za to, ona se baš rastužila jer joj je trebalo mnogo vremena da se nađe u tom visokom društvu. Sad je njen status tamo ozbiljno ugrožen. Zato je odlučila da se privremeno preseli iz Monaka u obližnje mesto Kap d'Aj, i to u hotel. Ovo mesto se nalazi tik uz Monako i poznato je po svojoj prestižnoj lokaciji, prelepim plažama, modernoj infrastrukturi, raskošnim vilama i prirodi. Neko vreme se neće vraćati u stan, dok se situacija ne smiri. Jednoj drugarici se poverila da je zbog ove situacije pod velikim pritiskom - priča izvor upućen u detalje.

Da Melinu u poslednje vreme baš tera maler, svedoči i priča o kvaru na njenom luksuznom četvorotočkašu.

- Melina vozi "bentlija", to već svi znate (smeh). Pre nekoliko dana joj je crkla klima u automobilu. Po završetku popravke, ona je otišla po svog ljubimca, ali je i tu doživela težak blam. Kad je trebalo da plati popravku, ona je shvatila da nema novca na kartici jer je potrošila sve do evra, a sa sobom nije ponela ni dovoljno gotovine. Odmah je sva usplahirena zvala verenika da dođe i reguliše plaćanje. Iako joj je on rekao da će kasnije da dođe i sve sredi, ona je insistirala da dođe odmah jer nije želela da ode iz servisa bez svog "bentlija" - zaključio je izvor.

Podsetimo, drama u butiku "Ermesa", jednog od najprestižnijih svetskih brendova, nastala je jer tamo važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koju je Galićeva prošle godine uveliko premašila. Njoj su tada zaposleni objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke". Melina je tada toliko počela da viče na prodavačicu da je ostalim klijentima bilo neprijatno. Insistirala je da joj, bez obzira na kvote, prodaju tašnu, a zatim je tražila da joj dovedu i menadžera.

Autor: Pink.rs