Srpska influenserka organizuje audiciju za nove prijatelje: Otpisala stare, nema s kim da se druži, pa objavila konkurs

Srpska influenserka Zorana Jovanović Zorannah nedavno se sa verenikom Elojem Rumom preselila u Majami, gde se bacila u potragu za novim prijateljicama, i to putem audicije.

Iako su svi najpre mislili da se šali, Zorannah je više nego ozbiljna.

- Inače, audiciram za nove drugarice, moja Rakel koju znam 10 godina me je spojila sa dve predivne devojke, jedna od njih organizuje taj brodić sutra. Iskreno, postoji razlog što to radim. Skapirala sam da ljudi prave oko mene strašne komentare i da to nisu prijatelji. Naravno, ne svi. Imam predivnih drugarice koje obožavam, ali neki ljudi su izgubili kompas. Rešila sam da u 2026. godini napravim novi i lep krug prijatelja oko sebe i da ih biram drugačije - poručila je influenserka.

Takođe, pratiocima je predočila i kako stoje stvari kada je venčanje u pitanju.

- Vidim puno pitanja vezanih za venčanje, "pričaj o planovima za venčanje, kakvu haljinu želiš…". Ja moram ovim putem da razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od venčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se venčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo i to iz dva razloga - poručila je influenserka i dodala:

- Prvi razlog je taj jer mi moramo da se venčamo papirološki ove godine zarad moje papirologije i svega, pogotovu zbog toga što se selimo, ne znamo ni gde ćemo da živimo, ne znamo ništa i moramo da imamo taj papir zbog moje vize, dozvole, šta god. E sad, situacija je sledeća. Problem broj jedan je taj što on igra kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. i mi nećemo znati da li oni igraju Svetsko prvenstvo ili ne, koje se dešava u junu, do marta. Od marta do juna, u slučaju da se oni ne kvalifikuju, imamo normalni odmor gde znaš kada ti je poslednja utakmica i u teoriji znaš, u slučaju da on nije slobodan igrač sledeće leto, jer ne znamo na koliko će potpisati jer imamo par nekih opcija, ali ne znamo da li će potpisati na godinu ili dve, ali u teoriji znaš kad si slobodan i kad bi to mogao da napraviš, ali od marta do juna je 3 meseca, a to što bi ja hipotetički uradila da imamo neki normalan raspored i život ne može da se organizuje tako brzo nažalost. Sa druge strane, drugi problem je što oni ako se plasiraju na Svetsko prvenstvo od juna nema ništa.

Autor: D. T.