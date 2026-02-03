Vlada Matović proslavio 37. rođendan! Nekada je harao s Reljom, pa nestao iz javnosti, a ovako danas izgleda (FOTO)

Pevač nekada omiljene grupe "Elitni odredi" Vlada Matović proslavio je 37. rođendan, a na mrežama su pljuštale čestitke.

Elitnih odreda se svi sećaju a najverniji fanovi i dan danas tuguju što grupa nepostoji, te sa nostalgijom slušaju njihove hitove.

Vlada je nekada spadao u najveće zavodnike na estradi, a nakon raspada čuvenog dvojca povukao se iz javnosti. Mnogi komentarišu da se nije mnogo promenio, te da je i dalje dobar frajer.

Po medijima se takođe pričalo da je razlog razlaza benda pevačica Nikolija Jovanović, sa kojom su snimili duet, a koja je potom započela vezu sa Reljom:

- Nikolija nikako nije mogla da bude kriva za raspad benda. Elitni odrede smo činili Relja i ja. Da je ona bila deo grupe i da se išta pitala, bila bi druga stvar. Jedini koju su odgovorni za to smo on i ja. Verovatno je publika sama pretpostavljala da je ona napravila svađu između Relje i mene, ili da ga je odvukla na drugu stranu - govorio je za Alo Vlada.

Ono što je uvek nezaobilazna tema jeste bend Elitni odredi i odnos sa kolegom Reljom Popovićem, o kom se mnogo spekulisalo da li su u dobrim odnosima, svađi ili nemaju kontakt:

- Čestitao sam Relji rođendan kačenjem slike i čestitkom na društvenim mrežama, i mislim da je poruka jasna. Relja i ja nikad nismo bili u svađi i to je dovoljno jasno.

Autor: D. T.