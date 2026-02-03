SOS! Zovite hitnu! Trudna Edita usred noći alarmirala javnost, evo šta se zbiva posle raskida s ocem deteta (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević odlučili su da stave tačku na svoju emotivnu vezu, iako očekuju zajedničko dete.

Nakon vesti o raskidu, Edita se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako provodi vreme provodi nakon kraha ljubavi. Edita je objavljivala niz storija na Instagramu. Isticala je svoje emocije, slušala tužne pesme, a u jednom momentu objavila je da sluša pesmu Usnije Redžepove "Živote moj".

- SOS! Zovite hitnu - napisala je.

- Samo pesma zna da me vrati u dane kad srećna sam bila... Jaoooo - nastavila je.

- Usnija pobedila. Prijatno - kompletna je poruka koju je napisala na storiju.

Podsetimo, Edita i Nenad doneli su zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba. Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Edita je trenutno u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.

Autor: D. T.