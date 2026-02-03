U toku potraga za napadačem! Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija na sve strane: Strahovita detonacija digla Dedinje na noge

Na porodičnu kuću proslavljenog pevača Zdravka Čolića na Dedinju kasno sinoć bačena je eksplozivna naprava, potvrđeno je Telegrafu.

Prema prvim informacijama, povređenih nema, ali je na objektu pričinjena velika materijalna šteta.

Policijske snage su odmah po prijavi blokirale prilaze objektu, a uviđaj na licu mesta vrše pripadnici MUP-a i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Forenzičari prikupljaju dokaze i proveravaju snimke sa okolnih nadzornih kamera kako bi se identifikovao napadač.

Izvori bliski istrazi navode da u trenutku eksplozije pevač verovatno nije bio u objektu, ali zvanične potvrde o kretanju porodice još uvek nema. Komšije opisuju da se čula "strahovita detonacija" koja je uznemirila stanare ovog dela grada.

Autor: D. T.