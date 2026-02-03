Ovo je Čolina vila na Dedinju na koju je bačena bomba: Ima dve kapije, bazen, sve je u ogledalima (FOTO)

U domaćim medijima odjeknula je vest da je na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena bomba!

Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Uviđaj na licu mesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom, uživa u luksuznoj vili na Dedinju.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Popularni Čola živi u mirnom delu Košutnjaka sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom Zvezdanom i mlađom ćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dve kapije i visoke mere bezbednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Luksus, bazen i prelepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića.

Sigurno jedan od najlepših delova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lepo vreme kako bi osunčala svoje zgodno telo.

Dom Čolića obiluje ogledalima, pa mlada Una koristi svaku priliku da uradi poneki "selfi". Za vreme letnjeg perioda, u dvorištu se nalazi i trambolina, za koju niko do sada nije znao da postoji. Nju je Una verovatno koristila kada je bila mlađa.

Komšije i te kako cene Čolu, a jedna od njih priznala je da je prvi susret sa Zdravkom imala na dečjem igralištu.

Zdravkova vila u Beogradu je jedna od najskupljih na estradi.

Autor: D. T.