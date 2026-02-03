AKTUELNO

Prvi snimci sa lica mesta! Pogledajte šta se dešava ispred kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba: Svuda policija, tu je i tužilac (VIDEO)

Domaću javnost uznemirila je vest da je na kuću legendarnog Zdravka Čolića kasno sinoć bačena bomba, a mi vam donosimo prve fotografije i snimke sa mesta događaja!

Bomba je bačena na Čolinu kuću na Dedinju, gde trenutno sve vrvi od policije. Kod kuće proslavljenog pevača parkirana su dva policijska automobila, a prisutan je i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji radi uviđaj.

Foto: Pink.rs

Prema prvim informacijama, u bombaškom napadu na kuću pevača niko nije stradao, međutim pričinjena je velika materijalna šteta, a trenutno se proveravaju i sigurnosne kamere kako bi se indetifikovao napadač.

Foto: Pink.rs

Čola, inače, u porodičnom domu živi sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom.

