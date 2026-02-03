Evo ko je sve bio u vili Zdravka Čolića kada je na nju bačena bomba

Javnost je zabrinula vest koja se brzo proširila - da je bačena bomba na kuću čuvenog pevača Zdravka Čolića na Dedinju.

U tom trenutku u vili su bili pevač, njegova žena i mlađa ćerka Lara, piše Telegraf.rs.

Kako saznajemo, svo troje su fizički dobro, nisu zadobili povrede, ali su veoma potreseni zbog svega što se desilo.

U trenutku detonacije oni su spavali, a probudio ih je strašan zvuk, koji su čule čak i komšije, rekao je nešto ranije izvor.

Podsetimo, u ovu vilu, Zdravko Čolić se sa porodicom uselio pre godinu i po dana, kada je prodao nekretninu na Koštunjaku. On je dugo sa suprugom i ćerkama živeo na Košutnjaku u jednom elitnom kraju.

Iz nepoznatih razloga, Čola je odlučio da tu nekretninu proda krajem 2023. godine i to je uspeo za milion evra.

Na kraju se vratio na Dedinje, gde je živeo davnih dana. Iako niko nije znao gde je njegovo novo porodično gnezdo, imao je mir, sve do noćas kada je za sada nepoznati napadač bacio ekspolzivnu napravu na vilu.

