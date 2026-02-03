Najnovije informacije o bombaškom napadu na Zdravka Čolića: Evo kad su mu bacili eksploziv na kuću, članovi porodice IZBEZUMLJENI

Na porodični dom proslavljenog pevača Zdravka Čolića bačena je bomba, a vest je odjeknula u domaćim medijima i uznemirila javnost.

Trenutno je na Dedinju, gde se Čola sa porodicom preselio pre godinu i po dana, opsadno stanje - ispred kuće mu se nalaze dve policijske patrole, kao i tužilac Višeg javnog tužilašta u Beogradu, koji trenutno vrše uviđaj.

Kako Pink.rs saznaje, za sada nepoznati napadač bacio je bombu na porodični dom Zdravka Čolića rano jutros, oko pet časova. Kako saznajemo, članovi porodice su u trenutku bombaškog napada spavali, a tek malopre su ovaj incident prijavili policiji.

Srećom, niko nije povređen, međutim pričinjena je velika materijalna šteta.

Inače, policija i tužilac trenutno pregledaju snimke sa sigurnosnih kamera Čolićeve kuće, ali i okolnih nekretnina, kako bi što brže otkrili identitet počinioca.

Autor: D . T.