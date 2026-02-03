Bomba razorila Čolinu vilu! Fasada i automobili u gelerima, šteta MILIONSKA!

Elitni deo prestonice sinoć je bio poprište dramatičnog napada kada je za sada nepoznata osoba rano jutros bacila eksplozivnu napravu na vilu proslavljenog pevača Zdravka Čolića.

Prema najnovijim saznanjima, u trenutku detonacije u kući su se nalazili Zdravko, supruga Sandra i ćerka Lara.

Iako je prvobitna informacija ukazivala na manju štetu, najnoviji podaci sa uviđaja otkrivaju da je situacija mnogo ozbiljnija. Pored teških oštećenja na fasadi i masivnoj ogradi, geleri su zasuli i prostor gde su bila parkirana vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, na nekoliko luksuznih automobila u dvorištu i ispred njega polupana su stakla, a karoserije su izrešetane gelerima.

Komšije kažu da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sistemi na vozilima širom ulice, dok su delovi naprave leteli desetinama metara unaokolo.

Uviđaj na licu mesta i dalje traje, a njime rukovodi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Policija je blokirala prilaz ulici, a forenzičari pokušavaju da izoluju DNK tragove sa ostataka naprave.

