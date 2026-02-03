Probudila me je baš jaka eksplozija: Oglasila se prva komšinica Zdravka Čolića nakon što mu je bomba bačena na kuću

Prva komšinica Zdravka Čolića oglasila se za medije nakon što je na porodični dom pevača rano jutros bačena bomba.

Javila se na interfon i priznala da se veoma potresla jer je detonacija bila izuzetno jaka.

- On je moj prvi komšija... Probudila me je jaka eksplozija, nisam od šoka ni gledala koliko je bilo sati. Baš je bila jaka detonacija - rekla je za Telegraf.rs uzmemirena komšinica.

- Na mojoj kući nema oštećenja. Nadam se da su Zdravko i njegova porodica dobro - dodala je ova gospođa.

Podsetimo, do bombaškog napada na kuću došlo je rano jutros, oko pet, a u trenutku napada u vili su spavali Zdravko, njegova supruga Aleksandra i ćerka Lara.

Autor: D. T.