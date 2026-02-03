AKTUELNO

Probudila me je baš jaka eksplozija: Oglasila se prva komšinica Zdravka Čolića nakon što mu je bomba bačena na kuću

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prva komšinica Zdravka Čolića oglasila se za medije nakon što je na porodični dom pevača rano jutros bačena bomba.

Javila se na interfon i priznala da se veoma potresla jer je detonacija bila izuzetno jaka.

Najnovije informacije o bombaškom napadu na Zdravka Čolića: Evo kad su mu bacili eksploziv na kuću, članovi porodice IZBEZUMLJENI

- On je moj prvi komšija... Probudila me je jaka eksplozija, nisam od šoka ni gledala koliko je bilo sati. Baš je bila jaka detonacija - rekla je za Telegraf.rs uzmemirena komšinica.

Foto: Aleksandar Kerekeš Keky, TV Pink Printscreen

- Na mojoj kući nema oštećenja. Nadam se da su Zdravko i njegova porodica dobro - dodala je ova gospođa.

Podsetimo, do bombaškog napada na kuću došlo je rano jutros, oko pet, a u trenutku napada u vili su spavali Zdravko, njegova supruga Aleksandra i ćerka Lara.

Prvi snimci sa lica mesta! Pogledajte šta se dešava ispred kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba: Svuda policija, tu je i tužilac (VIDEO)

Autor: D. T.

#Zdravko Čolić

