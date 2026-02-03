Meta bombaškog napada bio prvi Čolin sused?! Evo ko je estradni menadžer koji živi u kući pored pevačeve: Na komšije potezao pištolj!

Na porodični dom proslavljenog pevača Zdravka Čolića jutros je oko pet časova bačena bomba, a srećom niko nije povređen.

Policija je na terenu i prikuplja sve informacije i dokaze u cilju rasvetljavanja slučaja, a u medijima su se pojavile spekulacije da je možda meta napada bio Čolin bivši menadžer Adis Gojak, koji živi u kući pored.

- Ne znam stvarno za tu priču da sam ja bio meta. Nisam čuo, nadam se da nisam. Nisam se čuo sa Zdravkom - rekao je Gojak za Blic.

Inače, o Gojaku, koji je nekada radio sa Čolom, a sada sa Goranom Bregovićem Bregom, ranije su brujali domaći mediji.

Pre četiri godine pisalo se da je došlo do incidenta u jednoj zgradi na Dedinju, kada je Gojak navodno potegao pištolj na svoje prve komšije. Oružje mu je tada oduzeto.

- Te večeri je kod sebe imao koltni revolver i pretio je gasnim pištoljem. Podnete su protiv njega krivične prijave po članu 138 i 348 - rekao je tada izvor upućen u ceo slučaj.

Podsetimo, Adisa Gojaka je policiji prijavio komšija i jedan od vlasnika zgrade, koji se oglasio za medije.

- To je filmska priča. Momak instalira kamere, on silazi razjaren, napada ga, bez upozorenja, psuje ga, tera ga. Momak je dotrčao do mene i rekao mi: "Ovaj me tera", izašli smo iz stana, moja supruga, sin i ja, on mi viče: "Pet minuta vam dajem", rekao sam mu: "Kojih pet minuta, o čemu ti pričaš", on je otrčao gore i došao sa pištoljem. Imamo sve snimke, policija je sve evidentirala, oduzela mu oružje. Rekao sam da to nije prvi put i da to nije taj pištolj kojim je do tada mahao, ima ovde po komšiluku ljudi koje stalno psuje, proziva - rekao je za vlasnik zgrade tada za Pink.rs.

