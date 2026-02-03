AKTUELNO

Čola se ne javlja nikome! Pevačice van sebe od šoka nakon što je na njegovu vilu rano jutros BAČENA BOMBA, evo šta kažu

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Vest o bombaškom napadu na legendarnog Zdravka Čolića šokirala je njegove kolege sa estrade.

Ova vest zatekla je pevačicu Anu Bekutu.

- Nisam čula, strašno. Evo, naježila sam se. Nisam sa njim u kontaktu, baš mi je žao. Stres je to - rekla je pevačica, dok je i Snežana Đurišić zgrožena najnovijim vestima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sad čula za to, verovatno se čovek ne javlja nikome. Strašno i nemam komentar - rekla je Snežana.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, sve se desilo jutros oko 5 časova, nakon čega je Zdravkova supruga Aleksandra pozvala policiju, koja je opkolila Dedinje, elitni kraj u koji se pevač pre godinu i po dana preselio sa ženom i ćerkama.

Šuška se da meta napada nije bio on, već njegov prvi komšija, estradni menadžer sa kojim je sarađivao.

Autor: D. T.

#Zdravko Čolić

