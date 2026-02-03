Čola se ne javlja nikome! Pevačice van sebe od šoka nakon što je na njegovu vilu rano jutros BAČENA BOMBA, evo šta kažu

Vest o bombaškom napadu na legendarnog Zdravka Čolića šokirala je njegove kolege sa estrade.
Ova vest zatekla je pevačicu Anu Bekutu.
- Nisam čula, strašno. Evo, naježila sam se. Nisam sa njim u kontaktu, baš mi je žao. Stres je to - rekla je pevačica, dok je i Snežana Đurišić zgrožena najnovijim vestima.
- Ja sam sad čula za to, verovatno se čovek ne javlja nikome. Strašno i nemam komentar - rekla je Snežana.
Podsetimo, sve se desilo jutros oko 5 časova, nakon čega je Zdravkova supruga Aleksandra pozvala policiju, koja je opkolila Dedinje, elitni kraj u koji se pevač pre godinu i po dana preselio sa ženom i ćerkama.
Šuška se da meta napada nije bio on, već njegov prvi komšija, estradni menadžer sa kojim je sarađivao.
Autor: D. T.