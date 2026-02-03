Čolina ćerka slomljena, gleda u jednu tačku, komšija skuplja staklo: Potresan prizor nakon eksplozije bombe na Dedinju

AKTUELNO

Rano jutros je na kuću legendarnog pevača Zdravka Čolića bačena bomba. Na kući je pričinjena velika materijalna šteta, a u trenutku detonacije u vili je bila i njegova mlađa ćerka Lara Čolić.

Lara je u jednom momentu sedela ispred kuće, vidno utučena i potresena. Sve vreme je zamišljeno gledala u jednu tačku, dok su ljudi čistili dvorište.

Na sreću niko nije povređen, a pevačeva supruga Aleksandra jutros je u 5.20 sati pozvala policiju da je obavesti o incidentu. Takođe, u pitanju je bomba kašikara.

Ispred vile Zdravka Čolića na Dedinju bili su pripadnici policije koji su vršili uviđaj, a tu su bile i komšije koje su u čudu zbog ove situacije.

Kako se može videti, oštećena je fasada i ograda, a takođe uništena su i stakla na automobilu koji je bio parkiran ispred.

Podsetimo, Čola je u trenutku kada je na njegovu vilu bačena bomba bio u Zagrebu, što je za Kurir potvrdio njegov prvi komšija i nekadašnji menadžer Adis Gojak.

- Video sam šta se dogodilo i jako mi je žao.Zdravko je u Zagrebu i trebalo bi da se uskoro vrati. Šta je tačno bilo, Bog sveti zna. Ovo je zaista jedna neprijatna i uznemirujuća situacija- rekao je Gojak za Kurir.

