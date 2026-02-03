AKTUELNO

Milica Todorović danas rodila dečaka, a devet meseci ni reč nije rekla o ocu deteta: Svi se pitaju ko je misteriozni partner pevačice

Pevačica Milica Todorović porodila se danas u jednoj privatnoj beogradskoj klinici i na svet donela zdravog dečaka, objavili su domaći mediji.

Otkako se saznalo da je trudna, oči javnosti bile su uprte u pevačicu koja još uvek nije otkrila ko je otac njenog deteta.

Nakon što je saznala da je u blagoslovenom stanju, pevačica se povukla iz javnosti, a izuzetak je napravila kada je gostovala na solističkom koncertu koleginice Emine Jahović, sa kojom je otpevala duetsku pesmu "Limunada".

O njenom ljubavnom životu se mnogo pričalo kada je raskinula veridbu s momkom iz Hrvatske, koji je bio lišen slobode u februaru prošle godine, te mnoge ne čudi što o novom izabraniku nije želela da govori u javnosti.

