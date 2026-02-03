AKTUELNO

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon što mu je bačena bomba na kuću

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Zdravko Čolić tvrdi da nije bio u vili na Dedinju u trenutku kada je bačena bomba, oko 5 ujutru.

Iako je izvor blizak porodici rekao da su on i žena sa ćerkom Larom bili u kući, pevač navodno kaže da se nalazi u Zagrebu.

Čolina ćerka slomljena, gleda u jednu tačku, komšija skuplja staklo: Potresan prizor nakon eksplozije bombe na Dedinju

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima medija protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Smatram da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu proverenih činjenica. Uviđaj je u toku i čekamo policijski izveštaj - prenela je Una.

SRČA PO DVORIŠTU, OŠTEĆEN I AUTOMOBIL! Pogledajte kako izgleda Čolina vila nakon bombaškog napada (FOTO+VIDEO)

Autor: D. T.

#Zdravko Čolić

