Majka čoveka kog volim najviše na svetu... Ena Čolić se javno obratila Zlati Petrović, ove reči niko nije očekivao (FOTO)

Uprkos lošim prognozama, emotivna veza bivših učesnika "Elite" Ene Čolić i Jovana Pejića Peje je opstala - njih dvoje uživaju u ljubavi više nego inače, a novu snajku u potpunosti je prihvatila Jovanova porodica, pa tako i majka Zlata Petrović, koja je oduševljena sinovljevim izborom.

Zlata ne štedi reči na snajkin račun, a nedavno ju je ishvalila u potkastu kod Bokija 13.

- Jako je bitno da se oni vole. Sad je sve nešto materijalno, a oni se stvarno vole. Ona je toliko vredna, toliko dobar čovek i toliko neku energiju ima i empatiju. Veruj mi, kako je ušla, ta energija koju sam ja videla, kao da sam negde živela sa njom - rekla je Zlata.

Njene reči oduševile su Enu, koja je putem društvenih mreža priznala koliko joj njene reči imponuju.

- Ja sam srećna što ovakva osećanja i ovakve reči za mene ima majka čoveka kog volim najviše na svetu. Zahvalna beskrajno - napisala je Ena ispod snimka.

Autor: D. T.